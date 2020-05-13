Dört bölge 'hassas alan' ilan edildi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:34

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla bazı alanlar “kesin korunacak hassas alan”, ”Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen yerler şöyle:

-Kayseri’nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı,

-Van’ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı,

-Sivas’ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı

-Giresun’un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki bazı alanlar ”Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” olarak, Samsun’un Canik ilçesindeki bazı alanlar da “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” olarak belirlendi.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum da eklendi.

SANTRALLER İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA

Kastamonu Cide’de Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Balıkesir’de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırma kararı verildi.

24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına yönelik karar ise yürürlükten kaldırıldı.