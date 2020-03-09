Dört tapu belgesi daha e-devlet üzerinden alınabilecek
Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgeleri de e-devlet üzerinden alınabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla 4 belgenin daha e-devlet üzerinden alınabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.
Vatandaşlar, tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı belgelerini artık e-devlet üzerinden alabilecek, tapu işlemlerini de e-devletten başlatabilecek. Son revizyonla, 46 işlem, tapu il müdürlüklerine gidilmeden e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
Vatandaşlar, "https://webtapu.tkgm.gov.tr/" adresine e-devlet şifresiyle girerek burada tapu işlemlerini başlatıp belgelerini alabilecek.
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