Dört ülkeden dört dilde ‘Ağladıkça’
Ara Dinkjian’ın Türkiye’de “Ağladıkça” olarak bilinen ünlü bestesini dört ülkeden sanatçılar seslendirdi ve parça için bir de klip kurgulandı.
Ara Dinkjian, Eleftheria Arvanitaki, Yoav Itzhak ve Maral Ayvaz ile birlikte Kardeş Türkiler Ara Dinkjian’ın Türkiye’de “Ağladıkça” olarak bilinen bestesi Picture’ı seslendirdi. 4 ülkeden 4 farklı dilde söylenen şarkılar Covid-19 günlerinin üretim koşullarında kaydedildi. Parça için kurgulanan klip YouTube’da erişime açıldı.
Ara Dinkjian’ın Türkiye’de “Ağladıkça” adıyla bilinen bestesi “Picture”, dünyanın farklı ülkelerindeki dinleyicileri etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Dinkjian’ın sözsüz olarak 1986’da bestelediği bu ezgiye sonraki yıllarda dört farklı dilde söz yazıldı. Bu dört dil ilk kez bu vesileyle bir araya getirilmiş oldu.
Ara Dinkjian’ın New York’ta, Kardeş Türküler ve Maral Ayvaz’ın İstanbul’da, Eleftheria Arvanitaki’nin Atina’da ve Yoav Itzhak’ın Tel Aviv’de yaptığı kayıtlar İstanbul’da bir araya getirildi ve düzenlendi.
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