Döviz yükselişe geçti
Dolar/TL 6.10 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Avro ise 6.90'ı aştı.
Avro ise 6.87 seviyesinden güne başlarken daha sonra 6.90’ı aştı. Kur saat 17:40 itibariyle 6.9128 seviyesinde işlem görüyor.
GÜNE 6.11 SEVİYESİNDEN BAŞLAMIŞTI
Dolar/TL koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin izleneceği yeni güne 6.11 seviyesinden başlamıştı. Kur, bugün en düşük 6.1015, en yüksek 6.1257 seviyesini gördü.
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