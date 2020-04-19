DSÖ İngiltere elçisi: Aşıya umut bağlamayın

19 Nisan 2020 Pazar, 11:51

Londra'daki Imperial College'da küresel sağlık profesörü olan David Nabarro, "Aşının başarılı bir şekilde geliştirilebileceğine dair bir garanti olmadığı için, insanlık, orta vadede koronavirüs tehdidi ile yaşamak ve yeni koşullara adapte olmak zorunda kalacak" dedi.

Aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) elçisi olan Nabarro'nun mesajı, İngiltere'de salgına bağlı ölümlerin 15 bine ulaşmasının hemen ardından geldi.

‘VİRÜSLE YAŞAMANIN YOLLARINI BULMALIYIZ’

Nabarro The Observer'a demecinde, “Halk çok yakında bir aşının geliştirileceğini ve devam etmekte olan tehdide doğrudan uyum sağlanacağını varsaymamalıdır dedi.

Nabarro ayrıca, “Bazı virüsler aşı gelişimi söz konusu olduğunda çok zaman alabilir, bu yüzden öngörülebilir gelecek için, sürekli bir tehdit olarak bu virüsle yaşamanın yollarını bulmamız gerekecek" dedi.

‘HASTANE KAPASİTELERİ ARTIRILMALI’

Bu durumda, hastalık belirtileri gösterenler ve temas ettikleri kişilerin kesinlikle izole edilmesi gerektiğini söyleyen Nabarro, "Yaşlı insanların korunması gerekecek. Ayrıca, vakalarla başa çıkabilmek için hastane kapasitesi de sağlanmalıdır. Bu hepimiz için adeta yeni bir norm haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü İngiltere'de 888 kişi salgına bağlı olarak yaşamlarını yitirdi. Ülke çapındaki toplam vaka sayı da 5.525 artarak 114.217'ye yükseldi.