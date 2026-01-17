Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 08:29:00
Haber Merkezi
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı. Karan'ın "Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı" dediği öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında; eski futbolcu Ümit Karan, Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek hakkında tutuklama kararı verildi.

Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Ümit Karan'ın hakimlik ifadesinin bir bölümü ortaya çıktı. Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor.

Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı."

