SDG Halep'ten çekileceğini açıkladı

16.01.2026 23:58:00
Haber Merkezi
SDG lideri Mazlum Abdi, Halep’in doğusundaki güçlerin yarın saat 07.00 itibarıyla çekilerek Fırat’ın doğusuna yeniden konuşlanacağını açıkladı.

SDG lideri Mazlum Abdi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada örgütün Halep'in doğusundan çekilerek Fırat'ın doğusunda yeninden konuşlanacağını söyledi.

Abdi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın sabah saat 07:00'de kuvvetlerimizi çekerek Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik."

