SDG Halep'ten çekileceğini açıkladı

SDG lideri Mazlum Abdi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada örgütün Halep'in doğusundan çekilerek Fırat'ın doğusunda yeninden konuşlanacağını söyledi.

Abdi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dost ülkelerden ve arabuluculardan gelen çağrılar, entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimiz ve 10 Mart anlaşmasının şartlarını uygulama taahhüdümüz doğrultusunda, iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas bölgelerinden yarın sabah saat 07:00'de kuvvetlerimizi çekerek Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanmaya karar verdik."