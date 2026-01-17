AFAD duyurdu: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.01.2026 07:54:00
Haber Merkezi
AFAD Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde ve Çeşme'nin 77.38 kilometre açığında yaşandığı kaydedildi.

