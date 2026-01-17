AFAD duyurdu: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 06.39 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde ve Çeşme'nin 77.38 kilometre açığında yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2026
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [77.38 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2026-01-17
Saat:06:39:30 TSİ
Enlem:38.47361 N
Boylam:25.40222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OQqYltAyWu@afadbaskanlik