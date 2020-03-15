Düğünde önce önlem alıp sonra el ele halay çektiler
Antalya'da düzenlenen düğün töreninde, düğün sahipleri, kapıda karşıladıkları misafirlerine kolonya ikram ederek, salona davet etti. Düğün sahipleri, misafirlerle tokalaşmazken, nikah memuru ile damat ise tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurdu.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya
yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler artırıldı. Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle kalabalık yerlerden uzak
durulması ve yakın temas kurulmaması gerektiği açıklandı. Yapılan açıklamaların
ardından halk, maskelere, el dezenfektanlarına ve kolonyalara
yoğunlaştı.
Antalya'da dün gece Akdeniz Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda Cemile
Kök ile Hakan Yeşil'in düğün törenleri düzenlendi. Düğüne gelen misafirleri,
Cemile Kök'ün babası Atila Kök ve yakınları, karşıladı. Gelen misafirler, önce
kolonya ikram edilerek, salona alındı. Baba Kök, tokalaşmak isteyen
misafirlerine elini uzatmazken özür dileyip, elini göğsünün üzerine
koyarak, selamladı. Bazı misafirler ise ısrarla sarılmak ve tokalaşmak isteyince
düğün sahipleri geri çevirmedi.
DİRSEKLERİNİ BİRBİRİNE VURDULAR
Çiftin
nikah töreninde de benzer durum yaşandı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını,
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah memuru Mustafa Pilavcu kıydı. İmzaların
atılmasıyla birlikte evlilik cüzdanını alan damat Yeşil, Pilavcu ile tokalaşmak
istedi. Ancak aldıkları önlem nedeniyle tokalaşmayan ikili dirseklerini
birbirine vurdu. Yaşanan bu olay davetliler arasında gülüşmelere neden
oldu.
Kendilerince virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen gelinin babası Atila Kök, "Gelen misafirlerimizi kapıda kolonya dökerek karşıladık. Tokalaşmadık, kendimizce bu şekilde önlem aldık" dedi.
Çiftin nikah
şahitliğini yapan Hasan Kınay da "Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelenek ve
göreneklerimize bağlı olarak gelen misafirlerimize önce kolonya tuttuk.
Tokalaşmamaya dikkat ettik ve selamlaşmamızı elimizi kalbimizin üzerine koyarak
yaptık. Herkesin dikkat etmesini temenni ediyoruz" diye
konuştu.
TOKALAŞMADILAR AMA EL ELE HALAY ÇEKTİLER
Aynı gün başka salonda
da Yeliz Terlemez ile Samet Sarı'nın düğün töreni vardı. Bu çiftin nikahını da
Pilavcu kıydı. Törenin ardından nikah memuru Pilavcu, kendisiyle tokalaşmak
isteyen damat Sarı'ya dirseğini uzattı. İlk önce duruma bir anlam veremeyen
Sarı, ardından dirseğini Pilavcu'nun dirseğine vurarak selamlaştı. Törenden
sonra davetliler el ele tutuşarak, halay çekti.
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