Dünya ayıpladı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Binlerce işçi sokağa çıkma yasaklarına karşın çalışmak zorunda kalırken 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Taksim Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen 25 kişilik DİSK yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmasına uluslararası sendikalar ve çalışma örgütleri sert tepki gösterdi.

UTANÇ VERİCİ

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, “Salgın tedbirlerine dikkat ederek 1 Mayıs anması yapmak için bir araya gelen temsili sayıdaki sendika yöneticisi engellendi.

Sendika binasının adeta kuşatılması, işçilerin zor kullanılarak gözaltına alınması kabul edilemez. Bu haksızlığı bütün dünyaya anlatacağız” dedi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, “Türkiye hükümetinin bağımsız sendikalara karşı utanç verici eylemlerini sürdürdüğünü gördük. DİSK Başkanı ve genel sekreterinin ve diğer arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını kabul edemeyiz. Her zaman yanlarındayız” değerlendirmesini yaptı.

IndustriAll Küresel Sendikası da DİSK yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ITUC ve LabourStart’ın düzenlediği 1 Mayıs Sanal Mitingi de dün saat 10.00’da başladı.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’un açılış konuşmasının ardından ilk olarak Türkiye’den haberler yayımladı. Güney Kore, Fransa başta olmak üzere birçok ülkedeki sendikalar da DİSK’i arayarak sendikacıların gözaltına alınmasına tepki gösterdi. DİSK’e ve Türkiye’deki işçilere dayanışma mesajlarını ilettiler.

ILO BİLGİ ALDI

Merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de sendikacıların gözaltına alınması hakkında bilgi aldı.