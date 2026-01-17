İfade verirken fenalaşmıştı… Nazlıcan Taşkın tutuklandı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dün Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmeden önce ifade sırasında fenalaşarak bayılan Taşkın hakkında, ek gözaltı süresinin ardından tutuklama kararı verildi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski milli futbolcu Ümit Karan da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Karan’la birlikte Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 13 kişi hakkında da tutuklama kararı çıkarken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NAZLICAN TAŞKIN FENALAŞMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Nazlıcan Taşkın, savcılık ifadesi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, sağlık kontrollerinin ardından yeniden adliyeye getirilmişti. Ek gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından Taşkın, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.