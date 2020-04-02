Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı bir milyonu geçti!
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı bir milyonu geçti. Can kaybı ise 51 bini buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve 50 bini aşkın insanının ölümün neden olan yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde enfekte olduğu kişi sayısı 1 milyonu geçti. Dünyada can kaybı 51 bini buldu.
İtalya'da 13 bin 915, Fransa'da 4 bin 503, İngiltere'de 2 bin 921, Almanya'da 1048, İran'da 3 bin 160 kişi yaşamını yitirdi. 210 bin kişi ise hastalığı yendi.
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