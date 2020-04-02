Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı bir milyonu geçti!

02 Nisan 2020 Perşembe, 21:18

Çin'de ortaya çıkan ve 50 bini aşkın insanının ölümün neden olan yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde enfekte olduğu kişi sayısı 1 milyonu geçti. Dünyada can kaybı 51 bini buldu.

İtalya'da 13 bin 915, Fransa'da 4 bin 503, İngiltere'de 2 bin 921, Almanya'da 1048, İran'da 3 bin 160 kişi yaşamını yitirdi. 210 bin kişi ise hastalığı yendi.