2026 Türkiye'sinin özeti: 'Devletten ucuza kiralık konut' dönemi başladı! Tarihte ilk...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yürütülen sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da merakla beklenen kura çekimleri başladı. Dar ve orta gelirli milyonlarca vatandaşın uygun fiyatlarla ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu projede, hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde inşa edilecek on binlerce konut için düzenlenen kura takvimi, başvuru sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kent genelinde artan nüfus yoğunluğu ve konut arzı eksikliğine karşı yapıldığı ifade edilen projeye milyonlarca yurttaş başvurdu.

'TOKİ ELİYLE KİRALAMA SİSTEMİ'

"Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor'' sözlerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından ''Yapılanı karalamanın, hizmet edene, iş ve ticaret üretene çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar'' diyerek muhalefete sert sözlerle yüklendi.

''Gece ile gündüz, siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da işte böyle derin bir zihniyet farkı var'' sözlerini kullanan Erdoğan daha sonra Türkiye tarihinde ilk kez görülen ''Devletin halka konut kiralayacağı dönemin başladığını'' şu sözlerle açıkladı:

"Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira, 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlara ilaveten Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

EKONOMİK TABLO VE KİRALIK SOSYAL KONUT İHTİYACI

Türkiye'de son dönemde küresel ve yerel dinamiklerin etkisiyle yüksek enflasyon rakamları kaydedilirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi raporları, barınma maliyetlerindeki sert yükselişi gözler önüne seriyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ortalama kira bedellerinin asgari ücret seviyelerini aşması ve konut fiyatlarındaki astronomik artışlar, dar ve sabit gelirli kesimin ev sahibi olmasını ya da uygun koşullarda kiraya çıkmasını zorlaştıran temel veriler olarak öne çıkıyor.

Artan enflasyon ve düşen alım gücünün yarattığı bu ekonomik dar boğazda, ev satın almak bir yana elindeki bütçe ile kiralık ev dahi bulayanlar için Türkiye'de ''Kiralık Sosyal Konut'' uygulaması resmen devreye alınıyor. İstanbul'da ilk etabı 15 bin konutla başlayacak olan yeni devlet destekli kiralama sisteminin, barınma krizine nefes aldırması hedefleniyor.