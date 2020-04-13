Dünya koronavirüsle mücadele ederken Salda Gölü'ndeki rant talanı hız kazandı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 22:44

Koronavirüs salgının değiştirdiği gündem, rantçılara fırsat yarattı. Geçtiğimiz günlerde salgın gerekçe gösterilerek ziyarete kapatılan Salda Gölü'nde bugün iş makineleri cirit atıyor.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, doğa harikası Salda Gölü'ndeki iş makinelerinin görüntüleri yansıdı. CHP'li vekilin videoyu paylaşarak verdiği tepki ise sosyal medyada gündem oldu. Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Salda Gölü'nü iş makineleriyle katletmeye başladılar" diyerek tepki gösteren CHP'li Göker, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapıtalan,doğallığına dokunmayacağız dedikleri SALDA GÖLÜ’nde iş makineleri ile katletmeye başladılar. #SaldaRantaKurbanEdilemez"