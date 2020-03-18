Dünya Sağlık Örgütü: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı

18 Mart 2020 Çarşamba, 22:35

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını “inanılmaz bir başarı olarak” değerlendirdi ve dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.



WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, spor etkinlikleri, konserler ve diğer büyük toplantıların iptal edilmesi gibi fiziksel önlemlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatabileceğini de söyledi. Ghebreyesus, Kovid-19’un herkese bulaşabileceğine dikkati çekerek “Kimse bana bulaşmaz düşüncesine kapılmasın” uyarısında bulundu. Tüm ülkelere, virüsün yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için “geniş çaplı önlemler” alma çağrısını yineleyen Ghebreyesus, “Bu yaklaşım hayatları kurtaracak ve aşı ve tedavinin geliştirilmesi için zaman kazandıracak” diye konuştu. Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük aşı denemelerinin kendilerine “hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğu” konusunda ihtiyaç duydukları net ve güçlü kanıtları vermeyebileceğine işaret eden Ghebreyesus, bu yüzden WHO ve ortaklarının pek çok ülkede geniş kapsamlı farklı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.