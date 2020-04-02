Dünya Sağlık Örgütü salgında bir kaç gün içinde ulaşılacak rakamları açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar 200’ün üzerinde ülkeye yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının birkaç gün içinde 1 milyonu bulacağını açıkladı.
Birkaç ay önce, dünyanın büyük bir kısmı, yeni koronavirüs salgınına karşı oldukça ilgisizdi. Ancak bugün salgın, dünyanın neredeyse her noktasına yayılmış durumda ve Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1 Nisan'da gazetecilere verdiği demeçte, teyit edilen vaka sayısının bir kaç gün içinde 1 milyonu bulacağını söyledi.
Ghebreyesus açıklamasında, "COVID-19 salgını başlangıcından bu yana dördüncü aya girerken, enfeksiyonun hızla artmasından ve yayılmasından derin bir endişe duyuyorum" dedi.
Öte yandan, geçen hafta ölüm sayılarının iki kattan fazla arttığının altını çizen Ghebreyesus, "Önümüzdeki birkaç gün içinde 1 milyon doğrulanmış vaka ve 50.000 ölüme ulaşacağız" dedi.
Video Haberler
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı