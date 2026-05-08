POS ile ödemede yeni dönem: O uygulama tamamen kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme kapsamında tüm e-belgelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YN ÖKC) üzerinden düzenlenebilmesine imkan tanınırken, perakende satışlarda kullanılan bilgi fişi uygulamasının kaldırılması da karara bağlandı.

GİB’den edinilen bilgilere göre düzenleme, perakende ticarette belgelendirme süreçlerinde önemli yapısal değişiklikler içeriyor.

E-FATURA VE E-ARŞİV FATURA DOĞRUDAN CİHAZDAN DÜZENLENECEK

Yeni uygulamayla birlikte YN ÖKC’ler üzerinden e-Arşiv Fatura ve e-Fatura gibi elektronik belgeler hazırlanabilecek.

Bu kapsamda cihazları kullanan mükellefler, ek donanım veya farklı bir yazılıma ihtiyaç duymadan satış sırasında ödeme kaydedici cihaz fişi ile tüm e-belgeleri doğrudan cihaz üzerinden düzenleyebilecek.

BİLGİ FİŞİ UYGULAMASI SONA ERİYOR

Düzenleme kapsamında perakende satışlarda yaygın olarak kullanılan “bilgi fişi” uygulaması kaldırılacak.

Mevcut sistemde, fatura düzenleme sınırının üzerindeki satışlarda YN ÖKC üzerinden yapılan tahsilatlar için müşteriye bilgi fişi veriliyor, ardından bu belgeye dayanılarak elektronik fatura daha sonra oluşturuluyordu.

Yeni tebliğ ve yayımlanan kılavuz taslağına göre ise artık fatura gerektiren tahsilatlarda bilgi fişi yerine doğrudan e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlenecek.

2027 İTİBARIYLA TÜM FATURALAR ELEKTRONİK OLACAK

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, basit usulde vergilendirilen mükellefler ile işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin 1 Ocak 2027 tarihine kadar düzenleyecekleri faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 3 bin TL’yi aşması halinde e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.

Bu tarihten sonra ise tutara bakılmaksızın, basit usul mükellefler ve işletme hesabına göre defter tutan mükellefler tarafından düzenlenen tüm faturalar için e-arşiv fatura zorunlu hale gelecek.

GİB’in, özellikle e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine dahil olmayan küçük işletmelerin sürece daha kolay uyum sağlaması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla YN ÖKC’lerden e-belge düzenlenmesine izin verdiği belirtildi.

YENİ CİHAZLARI TÜBİTAK VE TSE DENETLEYECEK

YN ÖKC üzerinden e-belge düzenleyebilen cihazları üretmek ve satışa sunmak isteyen üreticilerin GİB’e başvuruda bulunmaları ve belirlenen teknik kriterleri karşılamaları gerekecek.

Cihazların teknik incelemeleri ise TÜBİTAK, Türk Standardları Enstitüsü ve GİB tarafından gerçekleştirilecek.

Onay sürecini tamamlayan cihaz modelleri, YN ÖKC Portalı ve e-Belge Portalı adreslerinden ilan edilecek.

İzin alan cihaz üreticileri, belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması süreçlerinde GİB’den lisans alan özel entegratör firmalarla aynı hukuki ve teknik sorumluluklara sahip olacak.