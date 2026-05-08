Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası: CHP'den dikkat çeken Afyonkarahisar çıkarması

8.05.2026 13:11:00
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 8 Mayıs Cuma günü için yurttaşları Afyonkarahisar Belediyesi önüne davet etti. Başarır, "Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!" ifadelerini kullanır iken Akdoğan ise "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu. Şöyle biraz geçmişe dönelim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Afyonkarahisar Belediyesi önünde olacaklarını duyurdu.

"Afyon'un iradesine sahip çıkıyoruz" başlıklı eylem 8 Mayıs Cuma günü saat 17'de başlayacak.

"AÇALIM KUTUYU"

Eylem çağrısı yapan Akdoğan, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu. Şöyle biraz geçmişe dönelim. Bugünü söyleyelim ve geleceği örelim. Açık açık konuşacağız."

Ali Mahir Başarır ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Büyük Taarruz’un başladığı topraklarda; Afyon’un iradesine, milletin sandıkta verdiği karara sahip çıkmak için buluşuyoruz. Tüm Afyonlu yurttaşlarımızı, kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum. Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!" ifadeleri ile çağrı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar kamuoyunda gündem olmuştu.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’li Enginyurt’tan çarpıcı iddia: ‘Burcu Köksal AKP’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediliyor’ CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit edildiğini öne sürdü. Enginyurt “Burcu kardeşim, hiçbir tehdide boyun eğme” diye konuştu.
Burcu Köksal’ın sessizliği CHP’lileri sokağa döktü... CHP İl Başkanı: 'Maalesef siyasi baskılara boyun eğmiştir' Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar sonrası CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi. Burada, kalabalığa seslenen CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” dedi.
CHP'li Emir'den, AKP'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal'a dair açıklama CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB soruşturmalarında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine ilişkin vergi denetim raporlarında AKP’ye yakın şirket ve kurumlara para transferleri yapıldığını öne sürdü. Ayrıca Emir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan “AKP’ye geçecek” iddialarına ilişkin ise “Kendisiyle bir iletişimimiz olmadı” açıklamasını yaptı.