Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiası: CHP'den dikkat çeken Afyonkarahisar çıkarması

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Afyonkarahisar Belediyesi önünde olacaklarını duyurdu.

"Afyon'un iradesine sahip çıkıyoruz" başlıklı eylem 8 Mayıs Cuma günü saat 17'de başlayacak.

"AÇALIM KUTUYU"

Eylem çağrısı yapan Akdoğan, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu. Şöyle biraz geçmişe dönelim. Bugünü söyleyelim ve geleceği örelim. Açık açık konuşacağız."

Ali Mahir Başarır ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Büyük Taarruz’un başladığı topraklarda; Afyon’un iradesine, milletin sandıkta verdiği karara sahip çıkmak için buluşuyoruz. Tüm Afyonlu yurttaşlarımızı, kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum. Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!" ifadeleri ile çağrı yaptı.

Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var.



Açalım kutuyu.

Şöyle biraz geçmişe dönelim.

Bugünü söyleyelim ve geleceği örelim.



Açık açık konuşacağız.@alimahir pic.twitter.com/CCng1dVFvr — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) May 8, 2026

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar kamuoyunda gündem olmuştu.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.