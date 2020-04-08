Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye değerlendirmesi: İstanbul'a dikkat çekti!

08 Nisan 2020 Çarşamba, 12:40

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’dan sorumlu direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge bugün internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında Avrupa’daki koronavirüsü bilgilerini kamuoyu ile paylaştı.

Ülkeler hakkındaki veri ve yorumlarını paylaşan Dr. Kluge, “Türkiye’de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’dan raporlandı” dedi.

İspanya ve İtalya hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Kluge, “Her iki ülkede de günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya’da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı” dedi.

Dr. Kluge, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de de iyi bir ilerlemenin gözlendiğini dile getirdi.

Sözcü'nün haberine göre, İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısına katılan Dr. Kluge, “Bizim bu maratonda çok yolumuz var ve virüsle mücadelede yaptığımız atılım ve ilerlemeler aşırı derecede kırılgan. Bizim bu işte bir sona geldiğimiz ve sürecin bittiğini düşünmek çok tehlikeli bir şey. Bu virüs bir hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor. Stratejimizi değiştirmek, sokağa çıkma yasak ve kısıtlamalarını gevşetmek ya da fiziksel olarak uzak durma önlemlerini bırakmadan önce çok dikkatlice düşünülmeli” dedi.