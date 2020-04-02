Dünya Sağlık Örgütüne son on günde ikinci büyük saldırı

02 Nisan 2020 Perşembe, 18:52

Dünya Sağlık örgütü, kurum personelinin kişisel e-posta hesaplarının, kimlik avcıları tarafından hedef alındığında doğruladı.

Reuters'a konuşan bilişim kaynakları, herhangi bir hesabın güvenliğinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin bilgi vermedi. Koronavirüsü engellemeye yönelik faaliyetlerin merkezi olan DSÖ'ye yönelik dijital saldırılarla, salgına ilişkin özel bilgilerin hedeflendiği işaret edildi.

Reuters, Mart ayında, Birleşmiş Milletler ve ortaklarına yönelik saldırı girişimlerinin, koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana iki kattan fazla arttığını bildirdi.

İSİMSİZ KAYNAK: SORUMLU İRAN

Reuters'a göre bilgisayar korsanları, Google web hizmetlerini taklit etmek için tasarlanmış kötü amaçlı mesajlar göndererek, DSÖ personelinin kişisel e-posta hesaplarının şifrelerini çalmaya çalıştı.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, saldırganların "kimlik avı" olarak bilinen yaygın bir bilgisayar korsanlığı tekniğine başvurduklarını söyledi.

İnternet trafiğini kötü amaçlı siber faaliyetler için kullananları izleyen bir bilişim kaynağı ise saldırganların İran hükümeti tarafından desteklendiğini öne sürdü.

İRAN REDDETTİ

DSÖ sözcüsü Tarık Jasareviç, DSÖ personelinin kişisel e-posta hesaplarının, kimlik avcıları tarafından hedeflendiğini doğruladı, ancak DSÖ'nün, sorumlular konusunda henüz bilgi sahibi olmadığını söyledi. Jasareviç ayrıca, “Girişimlerin hiçbiri başarılı değildi” dedi.

İran hükümeti iddiaları reddederken İran bilgi teknolojisi bakanlığından bir yetkili, “Bunlar İran'a daha fazla baskı yapmak için üretilen yalanlar. Saldırıya uğrayan İran’dır" dedi.

Siber istihbarat şirketi Prevailion'un genel müdürü Karim Hijazi, yakın zamanda elde ettiği verileri Reuters ile paylaştı. Hijazi, ileri tekniklere başvuran bilgisayar korsanlarının kimliklerinin belirlenmesinin zor olduğunu söyledi.

SALDIRILAR ARTTI

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) mensup üst düzey bir yönetici, 24 Mart’ta, Kuruma yönelik siber saldırılarda iki kattan fazla artış olduğunun altını çizerek, kısa bir süre önce profesyonel bir korsan grubunun saldırısına uğradıklarını bildirmişti.

Uzmanlar, savunma, finans ve ilaç sanayinden şirket yöneticileri ile askeri yetkilileri hedef alan Asya merkezli profesyonel bir siber saldırı grubunu olan Dark Hotel’i işaret etmişti.