Dünya sendikalarından ortak bildiri: Kavga büyümeli

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:45

Aralarında Türkiye’den Birleşik Metal İş, Fransa’dan CGT Metal, FILPAC-CGT Kağıt ve CGT Enerji Kimya Sendikaları, Belçika’dan MWB-FGTB ve Centrale Générale FGTB , İspanyadan CCOO Endüstri, İngiltere’den Unite, Yunanistan’dan POEM, Portekiz’den FIEQUIMETAL, Lüksemburg’dan OGBL sendikalarının olduğu bir grup Avrupa sendikası 1 Mayıs için ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride COVID-19 salgının, liberal politikaların kamu hizmetleri ve sağlık sistemleri üzerindeki sonuçlarını ve servetin eşitsiz dağılımının ölümcül sonuçlarını ortaya koyduğu vurgulandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

DEVLETLER KRİZLE BAŞ EDEMEDİLER



*Covid-19 ve onun zorunlu kıldığı karantina kuralları, bu sene 1 Mayısımızın tammamıyla farklı olmasını gerektiriyor. Yürüyüş olmayacak, eylemler olmayacak, mitingler, konuşmalar olmayacak.

* Koronavirüs dünyaya yayıldı. Her gün, tüm dünya medyası bize etkilenen, hastaneye kaldırılan, yoğun bakıma alınan veya ölen insanların sayılarını veriyor. Görüntüler acı verici, dayanılmaz ve kabul edilemez.

* En başlarda siyasi liderlerimiz, ellerini kalplerinin üzerine koyup, hiç bir şey eskisi gibi olmayacak, yarın her şey farklı olacak diye söz verdiler. En liberal liderlerimiz, liberal ve küresel ekonomik modele meydan okudular.

* Piyasalar sadece krizde ihtiyaçları karşılamakta güçsüz kalmadılar aynı zamanda daha kötüsü, devletlerin bu krizle başa etme imkanını da azalttılar. Ve yine bu aynı liberaller ve büyük patronlar, bir kez daha kendilerini kurtarmak için kamu kaynaklarına göz diktiler ! Her zaman piyasalara daha az devlet müdahalesi istiyorlardı ama işleri ters gidince daha fazla devlet müdahalesi istiyorlar.

İŞÇİLERİN SAĞLIĞI İKİNCİ PLANA İTİLDİ

* Mevcut kriz, müdahaleci devletin ve refah devletinin büyük bir geri dönüşünü göstermiştir. Ama tüm bunlar uzun sürmedi. Hayatları kurtarma acil ihtiyacından vazgeçip ekonomiyi kurtarma acil ihtiyacına döndük. İşlerin yeniden canlandırılması planları bugün önceliklerin değiştiğini dramatik bir şekilde ortaya koymaktadır. İşe geri dönmek birinci öncelik ve işçilerin sağlıkları ikinci sırada geliyor.

* Daha da kötüsü, büyük patronlar ve ultra-liberaller eski takıntılarını yeniden ortaya çıkardılar. Zaten yeniden yapılanma, üretimi taşıma, işten çıkarma planları çoktan ortaya konmuştu. Ama bu karanlık güçler dünyanın her yerinde tüm sosyal düzenlemelerin yeniden sorgulanmasını da istiyorlar. Ücretli izinleri elimizden almak, çalışma sürelerini arttırmak, ücretleri dondurmak istiyorlar.

* Bu kriz tüm politikalarımızın umursamazılığını ortaya serdi. Liberal politikaların kamu hizmetleri ve sağlık sistemleri üzerindeki sonuçlarını ve servetin eşitsiz dağılımının ölümcül sonuçlarını ve bu nedenle sermayeyi ve büyük servetleri vergilendirmeye olan kesin ihtiyacı ortaya koydu. Bu kriz küresel ekonominin tehlikelerini gözler önüne serdi. Bu kriz bugünkü Avrupa’nın ne kadar işe yaramaz olduğunu ve kendi ekonomik ve politik tercihlerini sorgulamadaki beceriksizliğini gösterdi.

HER ŞEY KALICI ŞEKİLDE DEĞİŞMELİ

* Bu metnin imzacıları için, her şeyin radikal bir şekilde ve kalıcı bir şekilde değişmesi gerektiği tartışmasızdır. Düşüncesizce küreselleşmeye geri dönemeyiz. Kuralsızlaştırmaya, kamu hizmetlerinin gerekliliğinin sorgulanmasına geri dönemeyiz.

* Refah devletinin temellerine geri dönmeliyiz, en zayıfı/güçsüzü koruyan ve ekonomiyi düzenleyen devlete geri dönmeliyiz ! Servetin yeniden dağıtılması ve herkese bir gelir sağlanması vazgeçilmezdir. Kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi hayatidir… toplumlarımızı yeniden düşünmek ve yeniden inşa etmek hayatidir.

* Sendikaların gücü olmadan, hiç bir politikacı bu sağlık krizinden ders çıkarmayacaktır. Mücadelemiz ve eylemlerimizle onları zorlamak bize düşer.

* 1 Mayıs 2020: Geleceğimizi kazanmak için mücadeleyi büyütmemiz lazım. Bu 1 Mayıs’da Avrupa’nın her yerinde herşeyi değiştirmek hedefimizle, bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışan ve bizleri eskiye döndürmek isteyen güçlere karşı mücadele için ortak irademizi ortaya koyalım.



