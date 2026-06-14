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Nihat Kahveci'den Vincenzo Montella'ya sert tepki: 'O an hocanın sınıfta kaldığı andır'

Nihat Kahveci'den Vincenzo Montella'ya sert tepki: 'O an hocanın sınıfta kaldığı andır'

14.06.2026 10:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Vincenzo Montella'ya sert tepki: 'O an hocanın sınıfta kaldığı andır'

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

"GÖREVLERİNİ YAPAMADILAR"

"Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. İyi şut atar dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. Rakip forveti tutar dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum."

"KÖTÜ YENİLDİK"

"Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak… Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik."

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNE TEPKİ

“Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi."

"DOĞRU YAPAN YOKTU"

"Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı. Çok da doğru yapan yoktu ha bu arada."

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Vincenzo Montella #Avusturya #A Milli Takım #nihat kahveci

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