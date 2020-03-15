Dünya üzerinde sadece 4 ligde maç oynanıyor

15 Mart 2020 Pazar, 09:15

Koronavirüs dünyada sporu durdururken aralarında Türkiye’nin başını çektiği sadece 4 ligde futbol oynanıyor. Üst düzey 24 lig ise ertelendi. Aralarında İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin federasyonları “Futbolcu, teknik adam, hakem sağlığı” nedeniyle erteleme kararı aldı.

İşte maç oynamaya devam eden ligler:

Rusya, Brezilya, Avustralya,Türkiye

Tatil olan organizasyonlar:

NBA askıya alındı, EuroLeague askıda, PGA Avrupa Turu askıya alındı, Tenis maçları iptal, NHL askıya alındı, F1 Grand Prix ertelendi, Kayak Dünya Şampiyonası iptal, Ruby Şampiyonası iptal, Beyzbol Ligi iptal