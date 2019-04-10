Oteller müşteri bilgilerini sızdırıyor

Amerikan yazılım şirketi Symantec’in yaptığı bir araştırmaya göre, her üç otelden ikisinin internet sitesi müşterilerin bilgilerini sızdırıyor. Firmaya göre, kasıt olmamakla beraber, bu bilgiler reklamcılara ve analiz şirketlerine sızıyor.

54 ülkede, iki ila beş yıldızlı 1500 otelin internet siteleri üzerinde yapılan araştırmada, her üç otelden ikisinde müşterilerin isimleri, e-mail adresleri, kredi kartı bilgileri ve pasaport numaralarının üçüncü tarafların eline geçtiği ortaya çıktı.

REZERVASYON TEYİDİ SIRASINDA SIZIYOR

Gazete Duvar'ın aktardığı araştırmaya göre sızıntı genellikle, otellerin rezervasyon bilgilerinin doğrulanması için müşteriye e-mail gönderdiği sırada gerçekleşiyor. Rezervasyonu teyit için gönderilen link ve referans kodunda, müşterinin rezervasyonu yaptığı sorada sağladığı bilgiler de bulunuyor. Bu bilgilerin teyit sırasında sosyal medya sitelerinin, arama motorlarının ve reklam şirketlerinin eline geçtiği belirtiliyor.

Symantec’in araştırmacılarından Candid Wueest, “Reklamcıların, kullanıcıların internette gezme alışkanlıklarını izlediği bir sır değil. Fakat bu vakada, paylaşılan bilgiler üçüncü bir tarafın bir rezervasyona girip kişisel bilgileri görmesinin, hatta rezervasyonu iptal etmesinin bile önünü açıyor” dedi.