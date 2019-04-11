Amazon'un 'Büyük Birader' faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı

Küresel çapta elektronik dinleme faaliyetlerinden dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu dünyanın en değerli şirketinin de eksik kalmadığı ortaya çıktı. Amazon'un eski çalışanlarıyla görüşen Bloomberg, online devinin ürettiği yapay zekalı sanal asistan Alexa üzerinden 'Büyük Birader' faaliyetlerinde bulunduğunu duyurdu.



Buna göre Amazon'da çalışan bir ekip, sesle kontrol edilen Alexa'ya yerleştirilen cihazların kaydettiği kullanıcı seslerini dinliyor. Amazon'un ses gözden geçirme programında çalışmış 7 kişi, bazı günler dinledikleri metaryalin vardiya başı 1000 ses kaydına çıktığına söyledi. Ses kayıtlarının müşterinin önadı, cihazının seri numarası ve hesap numarasıyla bağlantılandırıldığını belirtti.



Sputnik'in aktardığına göre ekip üyelerinin dinlediklerini söyledikleri kayıtlar arasında bir kadının duşta şarkı söylemesi, bir çocuğun çığlık atışı, bir cinsel saldırı da var. Çalışanlar, anlaşılması zorlaşan ya da çok komik gelen ses kayıtlarını kendi aralarındaki sohbet odalarında paylaştıklarını da kaydetti.



Haberin patlak vermesi üzerine BuzzFeed News'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir Amazon sözcüsü, Alexa ses kayıtlarından son derece küçük parçaların dinlenilip çözümlendiğini, bunun konuşma tanıma ve doğal dil anlama sistemlerini geliştirmek için gerekli olduğunu, bu sayede Alexa'nın kullanıcıların taleplerini daha iyi anladığını ve herkes için iyi hizmet verilmesini sağladığını söyledi.