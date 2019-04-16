Berat Albayrak, Donald Trump ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sağ 2) , Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin (sağ 3) ve ABD Başkanının kıdemli danışmanı Jared Kushner (sağda) ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:

Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik.