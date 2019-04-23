Pakistan'da Albayrak Grubu çalışanlarından protesto

Pakistan'da temizlik, ulaşım, çöp toplama gibi hizmet ve altyapı çalışmalarıyla tanınan Albayrak Grubu'nun çalışanları ülkenin önemli kentlerinden Rawalpindi'de sokağa çıktı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak çalışanları, kendilerine tatil yasağı uygulandığını belirtti ve şirket yönetiminin personel karşıtı politikalarına son vermesini istedi.

Pakistan medyasında çıkan haberlere göre çalışanlar, çöp toplamama kararı aldı ve kamyonların çalışmasını engelledi. Çalışanlar, taleplerinin karşılanmadığı takdirde WASA yönetimine karşı belirsiz bir süre boyunca tam bir grev yapacakları konusunda uyardılar.