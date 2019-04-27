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3 metrelik dev anakonda yılanı için seferber oldular!

Brezilya'da eyaletler arası yolculuk yapan sürücüler geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Porto Velho şehri yakınlarında yoldan geçen yılan görenleri şaşırttı. Yolda 3 metrelik anakonda yılanını görenler o anları kameraya aldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 14:06

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: Habertürk

Cumhuriyet İMECESİ

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