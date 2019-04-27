3 metrelik dev anakonda yılanı için seferber oldular!

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Brezilya'nın Porto Velho kentinin yakınlarındaki bir yoldan geçen sürücüler geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla karşılaştı. Eyaletler arası otoyoldan geçen sürücüler yolda 3 metrelik anakonda yılanıyla karşılaştı. Yılanın güvenle geçebilmesi için arabalarından inip yardıma koşan sürücüler o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: Habertürk