Cemal Kaşıkçı cinayetinde sıcak gelişme: Selman'ın sağ kolu kayıplarda

Geçen yıl uluslararası kamuoyunun gündemine damga vuran Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sözcü'^de yer alan habere göre, İstanbul’da hunharca öldürülen ve sorumluları hala cezalandırılmayan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorumlu olduğu düşünülen 11 kişi Riyad’da mahkemeye çıkarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde ismi açıklanmayan bu kişiler arasında saldırıyı düzenleyen ve bu cinayetin arkasındaki isim olduğu tahmin edilen Kahtani’nin yer almadığı iddiaları ortaya atıldı. Veliath Prens Selman’ın danışmanı olan ve kraliyet ailesinde büyük bir ağırlığı olan Kahtani’nin duruşmada yer almaması ve yargılanmaması uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Suudi Arabistan’da bulunan üst düzey bazı yetkililer, “Duruşmada yer alan 11 kişi arasında Kahtani yok. Kahtani’nin olmaması ne anlama geliyor? Suudiler onu koruyor mu yoksa ayrı bir yerde mi ceza verecekler? Bunu kimse bilmiyor” dedi. Yetkililer, yargılanan 1 kişiden 5’inin idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu da aktarırken Kahtani’nin duruşmalarda yer almamasının sebebi netlik kazanmadı.

SUUDİLER GEÇ HABER VERİYOR

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya ile birlikte Türkiye’nin yasal süreci izlemesine izin verilirken Suudi Arabistan yönetiminin bu konuda da zorluk çıkardığı ortaya çıktı. İngiliz basınında da yer alan haberlerde ismini açıklamayan bazı kaynakların, “Arapça gerçekleşen dava sürecini diplomatların izlemesine izin var fakat tercüman getirmeleri yasak ve duruşmalardan çok kısa bir süre önce haber veriyorlar” ifadesine yer verildi.