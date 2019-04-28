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Bolton: Trump hala çüncü bir zirve olasılığını bekliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin Kuzey Kore konusunda Rusya ile istişarelere devam ettiğini belirtti. Bolton ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ‘üçüncü bir zirve olasılığını hala beklediğini’ belirtti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar, 22:41

[Haber görseli]Fox News televizyonuna konuşan Bolton, ABD’nin Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya ile Kuzey Kore konusundaki istişarelere devam ettiğini kaydetti.

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ‘üçüncü bir zirve olasılığını hala beklediğini’ belirtti.

'6 TARAFLI MÜZAKERELER BAŞARISIZ OLDU'

Kuzey Kore ile ilgili 6 taraflı müzakerelere yeniden başlama olasılığı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Bolton, bu formatın ‘geçmişte başarısız olduğunu’, fakat bunun ABD’nin diğer ülkelerle istişarelerde bulunmadığı anlamına gelmediğini ifade etti ve geçenlerde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yapılan görüşmeyi örnek gösterdi.

“Çin, Rusya, Güney Kore ile istişarelere devam ediyoruz. Onlar müzakerelerin dışında değil” diyen Bolton, ancak Pyongyang’ın ABD ile görüşmeleri ‘bire bir’ yapmayı tercih ettiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet İMECESİ

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