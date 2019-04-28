Sri Lanka, Paskalya saldırılarının ardından yüzü örten tüm kıyafetleri yasakladı

Geçtiğimiz Pazar günü Paskalya ayini sırasında düzenlenen ve 253 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan düzenlemelerle yüzü kapatan tüm kıyafetlerin yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yasak yarından (Pazartesi) itibaren yürürlüğe girecek.

SRİ LANKA'DAKİ SALDIRILAR

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar yaşanmıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.