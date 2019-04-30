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Almanya’da otomobil AVM'ye daldı: Yaralılar var

Almanya'nın Hamburg kentinde, sürücünün hâkimiyetini yitirdiği bir otomobil, alışveriş merkezine (AVM) daldı. Olayda 9 kişi yaralandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 13:03

[Haber görseli]Alman medyası olayın Hamburg kentindeki 'Galeria Kaufhof' isimli AVM'de meydana geldiğini duyurdu. Sürüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, AVM'nin basamaklarından çıkarak içeri daldı. Araç bir alt kata düşmek üzereyken durabildi. Alman basını olayda sürücü ve bir mağaza çalışanı dâhil 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Cumhuriyet İMECESİ

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