Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak

Maduro, Venezüella Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de bir konuşma yaptı.

Nicolas Maduro, konuşmasının başında, darbe teşebbüsünü bastırması, sadakati ve disiplinli davranışı nedeniyle Venezüella ordusuna teşekkür etti.

Dün, La Carlota Hava Üssü'nde çıkan çatışmalara değinen Maduro, "Basında, La Carlota Askeri Hava Üssü'nün alındığına dair haberler çıktı ancak La Carlota Hava Üssü kesinlikle alınamadı. Tıpkı diğer askeri üsler gibi, La Carlota da alarm durumundaydı." diye konuştu.

Maduro, eski muhalif Leopoldo Lopez'in darbeyi yönettiğini belirterek, "Bugün sabah saatlerinde sosyal medyada, aşırı sağcı muhalif, faşist ve 18 yıldır bütün darbe girişimlerinde bulunan, ev hapsinden kaçan Leopoldo Lopez'in görüntüleri yayınlandı. Darbe teşebbüsünü özel olarak yönetiyordu ve daha sonra kendi kendini devlet başkanı ilan eden milletvekili Guaido, kaydettiği videoyla bir çağrı yaparak, askeri darbeye olan desteğiyle ortaya çıktı." dedi.

Nicolas Maduro, çıkan çatışmalarda muhalefetin ateşli silah kullandığına vurgu yaparak, "Biz onlarda ne tür silahlar olduğunu biliyorduk. 4 uzun menzilli makinalı tüfek, oldukça tehlikeli." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin hedef alındığını söyleyen Maduro, "Biz sadece meydana gelecek karışıklığı, çılgınlığı düşündük. Ne arıyorlardı, bir çatışma mı. Orduyu oraya yağmamızı mı istiyorlardı? Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı? Bunu düşünmek oldukça önemli." dedi.

"Çatışmanın olduğu yere getirilen askerlerin yüzde 80'i kandırılmıştı"

Maduro, muhalefetin karışıklık çıkarmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Soruyorum, bu durumdan yararlı çıkan kim? Venezüella mı, demokrasi mi, barış mı? Bu tip durumlarda kim ellerini ovuşturuyor? Şüphesiz, orada olan kişiler, milletvekilleri ve aşırı sağcı terörist Voluntad Partisinin faktörleri. Onlar oradaydılar, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoyla halkı anayasal hükümete karşı darbe yapmaya teşvik ediyorlardı. Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak, ülkenin cumhuriyet başsavcısıyla konuştum. Bu iş için özel 3 ulusal savcı atadım ve onlar şu an bu olaya karışan herkesi sorguluyor ve soruşturmayı yürütüyorlar. Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacaklar."

Nicolas Maduro, çatışmalarda ikisi ağır yaralı albay olmak üzere en az 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin kandırıldığını söyleyen Maduro, "Çatışmanın olduğu Altamira bölgesine getirilen askerlerin yüzde 80'i kandırılmıştı. Onlara çeşitli operasyonların yapılacağını söylediler ancak Leopoldo Lopez ve Juan Guaido'nun orada olduğunu gördüklerinde kandırıldıklarını anladılar." diye konuştu.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, askerlerin kandırıldıklarını fark ettiklerinde, askeri araçları oradan çıkararak darbecilere destek vermediklerini açıkladı ve darbecilerden kaçan askerlerin, oraya nasıl götürüldüklerini anlattıkları görüntüleri izletti.

"Ordu tarafından desteklenmiyor"

Guaido, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ordu tarafından desteklenmediğini ileri sürdü.

Guaido, dün sabah saatlerinde halkı ve orduyu sokağa çağırmasının sonuç verdiğini belirterek, "Sokaklarda olacağız, burası bizim topraklarımız. Yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak. Beni yakalamak istemedikleri sürece askeri darbe yapılmasının imkanı yoktur. Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır." ifadelerini kullandı.

"Özgürlük Operasyonu"

Orduyu ve halkı sokağa çağırmasını "Özgürlük Operasyonu" olarak niteleyen Guaido, hükümet değişimi gerçekleşene kadar sokak gösterilerinin süreceğini vurguladı.

Bu arada, Guaido'nun halkı sokağa çıkmaya cep telefonu mesajıyla çağırması dikkati çekti. Juan Guaido, mesajında, "Kardeşler, Özgürlük Operasyonu vakti geldi. Bütün Venezuela sokağa." dedi.

Venezuela'da eski muhalif lider Leopoldo Lopez'in, Şili'nin Karakas'daki resmi konutundan İspanya Büyükelçiliği'ne gittiği belirtildi.

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve İspanyol kökenli Leopoldo Lopez İspanya Büyükelçiliği'ne gittiler. Bu kişisel bir karardı, bizim büyükelçiliğimizde zaten misafirlerin olduğunu göz önüne aldılar." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi

Venezüella'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla, halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.