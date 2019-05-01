ABD, Venezüella'ya askeri müdahaleyi gündemine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun dün sabah saatlerinde "ülkeyi terk edeceğini, ancak Rusya'nın onu kalması için ikna ettiğini" iddia etmişti ve "Bildiğimiz kadarıyla, sabah pistte onu götürecek bir uçak bekliyordu ve gitmeye hazırdı. Ancak Ruslar onu kalması için ikna etti" demişti.

Venezüella ldieri Nicolas Maduro da, kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido tarafından başlatılan darbe girişiminin bastırıldığını açıklayarak suçluların cezasız kalmayacağını söyledi. Girişime katılanlar Anayasa ve toplum huzurunu hedef almaktan yargılanacak. (Sputnik)