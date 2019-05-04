Tayland Kralı'nın üç günlük taç giyme töreni

66 yaşındaki Kral Vajiralongkorn için düzenlenen taç törenine yeni evlendiği Kraliçe Suthida ve kraliyet ailesinin diğer mensupları katıldı. Kral, törenlerin ilk gününde ülkedeki 100 yerleşim biriminden getirilen kutsal sularla ‘arındırıldı'. Bir Budist rahip kralın başından su döktü. Vajiralongkorn, babası Kral Bhumibol Adulyadej'in ölümü sonrası taht kraliyet geleneklerine göre tacını giyebilmesi önce Budizmin temsilcisi ve Devaraja, olarak kutsanmalıydı.



YEDİ KİLOLUK TAÇ GÜÇLÜKLE OTURTULDU

Sputnik'te yer alan habere göre arınma işleminden sonra bir kılıç ve tacın da yer aldığı beş parçadan oluşan kraliyet kıyafetleri krala sunuldu. Sunulan 7.3 kilogram ağırlğındaki altın tacı güçlükle kralın başına oturtuldu.

Kral Vajiralongkorn daha sonra kendisini Budizmin ‘kraliyetteki hamisi’ ilan etti ve ‘sembolik olarak’ resmi ikametgahına taşındı.



PEK ÇOK TAYLANDLI İLK KEZ TANIK OLUYOR

Kraliyet ailesinin geniş yetkileri olduğu ülkede, Kral Vajiralongkorn’un babası çok uzun süre tahtta kaldığı için birçok Taylandlı ilk kez taç giyme törenine tanık oluyor.

Tayland kültürü üzerine çalışan Chulalongkorn Üniversitesi'nden Profesör Tongthon, "Bu Tayland halkının uzun bir tarihi, zengin bir kültürü olduğunu ve monarşi ile halk arasında bulunduğunu hissetmesi için önemli bir fırsat" dedi.

KRALİYETİ ELEŞTİRMEK YASAK

Kral, perşembe günü kendisini koruyan birimin komutan yardımcısı olan general Suthida’yla evlendiği açıklamıştı.

2014’teki darbeden sonra 24 Mart’ta ilk kez seçim düzenlenen ve siyasi istikrarın sağlanamadığı ülkede kraliyeti eleştirmek yasak.