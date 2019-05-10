Endonezya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Sous Yauris, “Sabah 10.00’dan sonra oruçlu olan pilotlarımıza uçuş izni verilmiyor” dedi.
Endonezya Hava Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, uçuşların Cava Adası’nda bulunan Surabaya, Surakarta, Klaten, Sragen ve Yogyakarta başta olmak üzere adanın çeşitli kentlerinde uygulanacağını bildirdi.
Endonezya'da Ramazan jeti
Endonezya’daki savaş uçakları, Cava Adası’ndaki Müslümanları ramazan ayı boyunca sahura uyandırmak için imsak vaktinden önce alçaktan uçarak davulcu görevi görecek.
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 02:21
Endonezya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Sous Yauris, “Sabah 10.00’dan sonra oruçlu olan pilotlarımıza uçuş izni verilmiyor” dedi.