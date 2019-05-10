Endonezya'da Ramazan jeti

Endonezya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Sous Yauris, “Sabah 10.00’dan sonra oruçlu olan pilotlarımıza uçuş izni verilmiyor” dedi.



Endonezya Hava Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, uçuşların Cava Adası’nda bulunan Surabaya, Surakarta, Klaten, Sragen ve Yogyakarta başta olmak üzere adanın çeşitli kentlerinde uygulanacağını bildirdi.