Rusya'da doğalgaz patlaması: 3 ölü

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde gece yarısı 2 katlı bir binadaki doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından arama kurtarma ekiplerinin saatlerce süren çalışmalarının ardından enkaz altından çıkarılan 4 kişiden 3’nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölge savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk detaylarına göre binanın bir dairesinde bulunan doğalgaz hattında gaz tıkanması meydana geldi. Tıkanmadan bir süre sonra borularda patlama meydana geldiği tespit edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamadan zarar gören ailelere yardım yapılacağını, yaşamını yitiren ve yaralananların ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı