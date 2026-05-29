Abdülkadir Selvi'den çarpıcı iddia: 'Kılıçdaroğlu bazı isimleri ihraç edecek, sonra PM'yi toplayacak'

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'ni (PM) toplamadan önce bazı isimleri partiden ihraç edeceğini iddia etti.

"ARINMA SÜRECİNİ BAŞLATACAK"

Kılıçdaroğlu'nun PM'yi "yüzleşmek ve hesaplaşmak" için toplamak istediğini öne süren Selvi, bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ni özellikle toplamak istediği söyleniyor. Özgür Özel ekibinin Parti Meclisi’ni sabote etme ihtimali var. Ayrıca çoğunluk Kılıçdaroğlu’ndan yana değil, tam tersine Özgür Özel ekibi daha güçlü. Yasal engel çıkmadan önce, siyasi nedenlerle yakın çevresi Parti Meclisi’ni toplamaması için Kılıçdaroğlu’na baskı yapıyordu. Ama Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplamakta ısrarlıydı.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni neden toplamak istiyor? Neden?

Kılıçdaroğlu’nun “Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisi’nde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim. Siz şu yolsuzlukları, şu hırsızlıkları, şu ahlaksızlıkları yaptınız. Yolsuzlukla, rüşvetle, ahlaksızlıkla, partiyi kirlettiniz diyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım” diyormuş.

Peki Kılıçdaroğlu yüzleşme ve hesaplaşma kararından vazgeçti mi? Hayır. Kurultayda, 'Sırtımda hançerlerle gezdim' demişti. Üç yıldır içinde biriktirdiklerini yüzlerine karşı söyleyecek ama önceliği değişti. Önce Parti Meclisi’ni toplayamayacak. Ne yapacak?

Önce ihraçları gerçekleştirecek. Partide adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlığa karışanları ihraç edecek. Arınma sürecini başlatacak. Partinin arındığına inandığı zaman Parti Meclisi’ni toplayacak."