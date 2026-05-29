Konda'dan çarpıcı anket: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını en çok AKP'liler istiyor

29.05.2026 15:56:00
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sürerken, Konda'dan dikkat çeken bir anket geldi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanlığı görevine gelmesini isteyen CHP'lilerin oranı yüzde 5'te kalırken, AKP'lilerin oranı yüzde 39 oldu. 'Kılıçdaroğlu' diyen MHP'lilerin oranının ise yüzde 31 olduğu görüldü.
CHP ile ilgili 'mutlak butlan' kararı ve Genel Merkez'e yönelik polis baskınının yankıları sürerken, Konda Araştırma'dan çarpıcı bir anket geldi.

Konda Genel Müdürü Aydın Erdem, 'mutlak butlan' kararının ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Flu TV'de İlker Canikgil'in yayınında paylaştı.

"Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli" diyenlerin CHP içindeki oranı yüzde 5'te kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını isteyen AKP'lilerin oranı yüzde 39, MHP'lilerin oranı ise yüzde 31 oldu.

DEM Partililerin de yüzde 14'ü 'Kılıçdaroğlu' derken, kararsızların oranının yüzde 13'te kaldığı görüldü.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #ANKET

Yandaş gazeteden dikkat çeken kulis: ‘Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu’ İktidara yakınlığıyla bilinen gazetenin haberine göre, mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) modeli üzerinde durduğu, örgüt yönetimi, mali işler ve sözcülük gibi kritik görevlere getirilecek isimlerin netleşmeye başladığı öğrenildi. İşte o isimler…
Abdülkadir Selvi'den çarpıcı iddia: 'Kılıçdaroğlu bazı isimleri ihraç edecek, sonra PM'yi toplayacak' İktidara yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den bazı isimleri ihraç edeceğini daha sonra da Parti Meclisi'ni toplayacağını öne sürdü.
Gürsel Tekin'den MYK iddiası... Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı tarihi duyurdu Kayyım olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararı sonrası ayrılan Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi hafta sonu açıklayacağını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu’nun elinde belge ve ses kayıtları bulunduğunu iddia eden Tekin, CHP’ye farklı partilerden katılımlar olacağını bildirdi.