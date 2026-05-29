Konda'dan çarpıcı anket: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını en çok AKP'liler istiyor

CHP ile ilgili 'mutlak butlan' kararı ve Genel Merkez'e yönelik polis baskınının yankıları sürerken, Konda Araştırma'dan çarpıcı bir anket geldi.

Konda Genel Müdürü Aydın Erdem, 'mutlak butlan' kararının ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Flu TV'de İlker Canikgil'in yayınında paylaştı.

"Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine gelmeli" diyenlerin CHP içindeki oranı yüzde 5'te kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını isteyen AKP'lilerin oranı yüzde 39, MHP'lilerin oranı ise yüzde 31 oldu.

DEM Partililerin de yüzde 14'ü 'Kılıçdaroğlu' derken, kararsızların oranının yüzde 13'te kaldığı görüldü.