Son Dakika... Yandaş gazeteci duyurdu, avukatı yalanladı: Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP’lilerin mitingini engellemek için Vali'ye başvurdu mu?

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'nin Ankara Temsilci Fatih Atik, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginin iptal edilmesi için Ankara Valiliği'ne resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Atik şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Özgür Özel ve ekibinin korsan miting yapmasını asla kabul etmiyor. Ve yapılan o duyurunun düzenlenen organizasyonun da korsan olduğunu bildiriyorlar. Çünkü genel merkezin böyle bir mitinge izni yok. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yönetimi Ankara Valiliği'ne başvurdu. Ankara Emniyeti'ne de iletildi konu. Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting yapılmasının, yapmalarının doğru olmadığı ve bunun korsan bir miting olacağını belirterek bu mitinge izin verilmemesini istediler.

'Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler gerekçesiyle buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz' diyorlar ve genel merkez resmi başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresinin genel merkez.

Ankara Emniyeti izin vermeyecektir bu başvuru üzerine. Çünkü Özel ve ekibi hala CHP Genel Başkanı gibi davranmaya devam ediyor. CHP'nin hesaplarını, Ankara İl'in hesaplarını, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez Yönetimi'nin izin veremeyeceği şeyler. Daha önce de bu programda konuştuk. Bir partide bir tane genel merkez olur. O da genel merkez ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

'İHRAÇ' HABERİNİ DE YANDAŞ VERDİ: 'İZMİR YÖNETİCİLERİ İHRAÇ EDİLECEK'

Bak İzmir'de miting yapıldı. Büyük ihtimalle değil artık kesin söylüyorum. İzmir İl Başkanı ve o mitingi organize eden CHP'li yerel yöneticiler, il yöneticileri ihraç edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Çünkü genel merkezin onay vermediği bir mitingde CHP'nin teşkilatlarını kullandıkları için. Benzer şey Ankara'da da olur."

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: İPTAL İSTEMEDİK

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in söylediklerini aktardı. Buna göre, Çelik "Özgür Özel’in mitingine iptal istemedik. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

İddialar üzerine Kılıçdaroğlu kanadından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur.

Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır.

Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru sözkonusu değildir."

İKİ AYRI BAYRAMLAŞMA

'Mutlak Butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya gelerek, bayramlaşacak.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden yurttaşlara hitap edecek.

Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez bahçesinde yurttaşlara hitap edecek.