ABD'de F-35 teslimatını durdurma tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Tahsisat Komitesi, 690 milyar dolarlık savunma harcamaları yasa tasarısının ilk versiyonunu yayımladı. Tasarı, Türkiye'nin ABD'den teslimatını beklediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir madde de içeriyor. Bu madde, ABD'deki F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatında federal bütçeden faydalanılmasını yasaklıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu maddenin de yer aldığı tasarının yasalaşması hâlinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatında yakıt ya da pilotlar için harcama yapılmasına izin verilmeyecek.

ABD Kongresi, federal hükümetin politikalarına tesir edebilmek için genellikle bütçe kullanımının engellenmesi kartına başvuruyor.

Tasarının onay süreci

Tahsisat Komitesi'nin F-35'lerle ilgili önleminin de yer aldığı tasarının yasalaşması için önce Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ardından da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Trump, savunma harcamaları için 750 milyar dolar tahsis edilmesini talep ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi, Savunma Bakanlığı harcamalarını belirleyen tasarının daha geniş kapsamlı versiyonunu bugün ele alacak.

ABD uzun süredir, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği, dolayısıyla bu savaş uçaklarını teslim alamayacağı konusunda uyarıda bulunuyordu.

Ancak Ankara, Washington'ın uyarılarına karşın S-400'ler konusunda geri adım atmıyor. Hem Türk hem de Rus yetkililer, hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.

Türkiye'nin de yer aldığı F-35 programı kapsamında şu ana kadar Türk makamlarına ABD'de dört savaş uçağı teslim edildi. Söz konusu F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki eğitimi de devam ediyor. ABD Kongresi'nden geçirilmeye çalışılan tasarı ise uçakların ABD topraklarından Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesini öngörüyor.