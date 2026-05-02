Şampiyonluk düğümü çözülmedi: Samsunspor'dan Galatasaray'a soğuk duş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 4-1 kazandı. Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) attı. Galatasaray'da Yunus Akgün ağları havalandırdı.

Galatasaray, 74 puanda kaldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 7'den 4'e indi. Samsunspor puanını 48 yaptı.

Galatasaray'da Günay Güvenç, 63. dakikada kırmızı kart gördü.

CANLI ANLATIM | Samsunspor 4-1 Galatasaray

82' GOL | Elayis Tavsan'ın şutunda Batuhan topu çıkardı ancak Ndiaye önüne düşen topu kontrol etti ve doğru bir vuruşla golü buldu.

74' Barış Alper ve Abdülkerim'in yerine Noa Lang ve Singo oyunda.

71' GOL | Samsunspor, Mouandilmadji'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

66' Galatasaray'da Leroy Sane'nin yerine Batuhan Şen oyuna girdi.

63' KIRMIZI KART | Galatasaray'da Günay Güvenç kırmızı kart gördü.

57' GOL | Mouandilmadji'nin pasında Ndiaye önce kontrol etti ardından dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

46' Galatasaray'da Torreira yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

29' Lemina'ya faul yapan Coulibaly sarı kart gördü. Coulibaly cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

22' GOL | Samsunspor, Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi.

9' GOL | Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında çaprazdan aşırtma vuruşu Okan'ın çabasına rağmen ağlara gitti.

2' Jakobs'un uzun kullandığı taç atışı sonrası top ceza sahası dışındaki Yunus'un önüne düştü, onun gelişine vurduğu top savunmaya çarparak geri döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.