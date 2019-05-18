İsrail’den füze saldırısı

Tel Aviv, ABD’nin “İsrail toprağı” olarak tanımasının ardından meşruiyet arayışına hız verdiği Golan Tepeleri’nden bir kez daha Suriye’ye saldırı düzenledi. Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail’in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nden başkent Şam yakınlarına saldırı düzenlendiğini, hava savunma sisteminin atılan füzelerden çoğunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.



Suriyeli yetkililer, hava savunma sistemlerinin Kuneytra yönünden gelen düşman hedefleri durdurduğu açıklamasında bulundu.



Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam’ın güneybatısında üç şiddetli patlamanın meydana geldiğini aktardı. Gözlemevi sözcüsü, saldırılarda İran ve onun desteklediği Lübnan Hizbullahı’na ait depoların ve hedeflerin bulunduğu Kisve bölgesinin vurulduğunu ileri sürdü. Sputnik’e konuşan bir analist de, İsrail savaş uçaklarının “Şam yakınlarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu birliğine ait iki bölgeyi hedef aldıklarını” söylerken Tel Aviv’den bu iddialara ilişkin doğrulama gelmedi.



Öte yandan, Astana ortakları Rusya ve Türkiye tarafından geçen eylül ayında ateşkes uzlaşısı ilan ettiği İdlib vilayetine Şam güçlerinin operasyon başlatması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor. SANA, büyük oranda El Kaide uzantılı Heyet Tahrir Şam tarfından kontrol edilen İdlib’deki “gerilimi azaltma bölgesi” ve Lazkiye’nin kuzeyinden düzenlenen füze saldırıları sonucunda bir Suriyelinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.