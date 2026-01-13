Son Dakika... Özgür Özel'den AKP'li Usta'nın alevilere yönelik sözlerine sert tepki: 'Hanımefendiyi görevde tutmaya devam ederseniz...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Birazdan emeklilerle ilgili çok kapsamlı, uzun, bütün meseleyi çözüm önerileriyle birlikte konuşacağımız bir grup toplantısını, adeta emeklilere özel bir grup toplantısını yapacağız. Ancak bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi de grup toplantıları yapıp grup toplantısında teknolojik imkanlardan yararlanıp ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelip de burada bir partinin genel başkanlığını yaparken CHP gibi bir partiye iftiralar hakaretler dönüp doluşup kendi yaptığını CHP'yi suçlayan bir dil var. Sayın Erdoğan'a söyledim. Hak etmediğini duyarsan hak ettiğini duyarsın...

Erdoğan'a yapıldığında yurt dışından destek istemek meşru, Ekrem İmamoğlu'na yapıldığında darbe dediğimizde, bizi dünyaya şikayet ediyor, diyorlar. Ben, Avrupa'daki kardeş partilerime, Türkiye'de yaşanan bir yargı darbesidir. Bunu ülkenizde doğru anlatın Erdoğan'ı demokrasiye davet edin dedim. Çin'in 8 milyon tirajlı gazetesine de anlattım. Türkiye'de yapılan darbedir ve buna teslim olmayacağız.

"BU DARBEYE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Duyan duymayana söylesin, gören görmeyene anlatsın. Erdoğan’a yapıldığında gidip yurt dışından destek istemek meşru; Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Ekrem İmamoğlu’na yapıldığında, dışarıya gidip de Türkiye’de yapılan bir yolsuzluk operasyonu değildir, Türkiye’de yapılan yargı eliyle bir darbedir, mevcut Cumhurbaşkanının gelecek Cumhurbaşkanına, mevcut iktidarın bugün gücünü kullanarak geleceğin iktidar partisine yaptığı darbedir dediğimizde, bizi gidip de oraya şikayet ediyorlar.

Geçmişte kimin Türkiye’yi şikayet ettiğini, Türkiye’yi mahkemelere verdiğini, tazminat taleplerinde bulunduğunu... Kimin? Ben mesela tutup da İngiliz’den, Amerikalıdan Türkiye’yi kınayan bir açıklama yap, bunu da gelelim burada gazetelere manşet yapalım falan demedim. Ben Avrupa’daki kardeş partilerime; "Türkiye’deki bir yargı darbesidir, ülkenizde bunu doğru anlatın. Erdoğan’ı güvenlik kaygılarıyla pazarlık edilecek birisi olarak değil, demokrasi zeminine davet edilmesi gereken bir siyasi muhatap olarak görün" dedim. Demeye de devam ediyorum.

Dünyanın öbür ucunda 50 kişiye yayın yapan bir radyo varsa ona da anlatırım. Türkiye’de yapılanlar darbedir, bu darbeye teslim olmayacağız.

"ERDOĞAN WASHİNGTON’I KIZDIRAN ANTİ-AMERİKANİZMİN FATURASINI CHP’YE KESTİ"

Şimdi gelelim, gelelim... Biraz önce de vardı ama tarih önünde Türk basınının amiral gemilerinden bir tanesi Milliyet. Tam manşet. 2005 yılının 6 Haziran günü. Erdoğan ABD’ye uçarken anti-Amerikancılığa karşı net tavır aldı. "Talihsizlik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ABD karşıtı olması." Erdoğan Washington’ı kızdıran anti-Amerikanizmin faturasını CHP’ye kesti. "Bu ilk defa çıkmadı, talihsizlik ana muhalefetin de bu çizgide olmasıdır" dedi.

"SENİN İÇİN UTANÇ BİZİM İÇİN ONUR VESİKASIDIR"

Erdoğan; işte bu, o günkü halini de bugünkü halini de gösteren... İşte bu, o günkü durumunu da bugünkü durumunu da gösteren, tarihin önünde ne olduğunu altın harflerle kazıdığın, senin için utanç, bizim için onur vesikasıdır. Bizim için onur vesikası.

"O AYIPLI LAFIN ALTINA TÜM PARTİ İMZA ATAR BAŞTA ERDOĞAN"

Ayrıca bir yandan da halen daha bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta Meclis’te AK Parti’nin Grup Başkanvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi adına orada konuşan, söz söyleyen, bütün işlemlerde parti adına o oturumda, o birleşimdeki en yetkili kişi tuttu ve dedi ki; güya bizi eleştirecek, "Suriye’de Müslümanlar ölürken ses çıkarmayanlar, Alevi katliamı var diye şimdi konuşuyorlar" dedi.

Arkadaşlar, Grup Başkanvekilimiz bunu fark etti ve büyük bir siyasi olgunlukla dedi ki; "Bunu düzeltin. Çünkü ağızdan çıkan laf bazen olmadık bir yere gider, orada olur." Döndü dedi ki; "Yanlış bir şey söylüyorsun, bunu düzelt" dedi. Hanımefendi düzeltmedi, direndi.

Şimdi bütün Türkiye’de bu konuda, Alevi canlarımızın canını yakan bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi uyarımıza rağmen "Hayır arkasındayım" diyor. Alevileri Müslüman’dan saymayan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne iftira atacağım derken Suriye’deki Alevi katliamını meşrulaştıran, acayip, tutulacak hiçbir yanı olmayan bir şey. Ve dün Ömer Çelik çıkmış televizyon karşısına, parti adına bir düzeltme bekliyorsun, abuk sabuk laflar çeviriyor. Bir, bir buçuk aylık polemiklerden bir şey çıkarmaya çalışıyor.

Bu hanımefendiyi halen daha görevde tutmaya devam ederseniz, o ayıplı lafın altına tüm parti imza atar, başta Erdoğan. Başta Erdoğan!

"IRAK OPERASYONU İÇİN TEZKERE SÖZÜ VEREN ERDOĞAN"

Ha bir de o hanımefendiye söyleyeyim; "Müslüman kanı akarken ses çıkarmamak" falan... Tövbeler olsun, böyle bir lafı söyleyene yazıklar olsun da... 1 Mart 2003. Erdoğan, o Amerikancı Erdoğan, "CHP’nin ABD karşıtıdır, talihsizliktir" diyen Erdoğan; iktidara gelmeden önce, iktidara gelmeden önce partisinin genel başkanıyken Amerika’ya gidip biat sözü veren Erdoğan... Karşılığında Irak operasyonu için tezkere sözü veren Erdoğan...

"AK PARTİ MİLLETVEKİLİ VE TÜM CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU OY KULLANDI MANİ OLDU"

1 Mart’ta kapalı oturumda, Cumhuriyet Halk Partisi Irak operasyonu için Mersin Limanı’ndan Amerikan askerinin gelmesini, geçip Irak’a bizim sınırımız üzerinden kara operasyonu yapmasını engellemek için Cumhuriyet Halk Partisi 22. Dönem Grubu çırpındı. 99 AK Parti milletvekili o gün bizimle birlikte oy kullanarak o tezkerenin geçmesine; Amerikan postalının Mersin’den basıp güneye, Güneydoğu’yu kirletmesine, Irak’ta gidip 1,5 milyon Müslüman kanı akıtmasına, bu ayıba ortak olunmamasına bu Meclis’te o günkü 99 AK Parti milletvekili ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi grubu oy kullandı, mani oldu.

"TÜRK MİLLETİNİN HAKKINI VE MENFAATİNİ SONUNA KADAR KORURUZ"

O 99’dan bir tanesini daha, bir tanesini siyaseten var etmedi, hepsini yok etti. Hepsini yok etti. Şimdi buradan 22. Dönem yaşayan tüm milletvekillerimizi hürmetle, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum ve diyoruz ki: Biz Amerika’nın her türlü emperyalist ve kirli oyununa karşı Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin hakkını ve menfaatini sonuna kadar koruruz. Amerikancılık da sana kalsın!

"SEN BOP’UN EŞ BAŞKANISIN"

Çünkü, çünkü ben; anti-emperyalist mücadeleyle vatanı yedi farklı işgal ordusundan temizleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanıyım, sen BOP’un eş başkanısın! Bununla övünüyorsun.

"ÇOKLU MAKAM BOZUKLUĞUYLA BÜYÜK VE İÇİNDEN ÇIKILAMAZ KRİZLERE SÜRÜKLENİYOR"

Türkiye 2018'den bu yana artık bütün yetkileri bünyesinde toplayan, maalesef aynı dolma kalem aynı mürekkeple sabah vali öğleden sonra il başkanı atayan, aynı mürekkeple kaymakam ilçe başkanı atayan, hem bir partinin genel başkanı hem Cumhurbaşkanlığı yapan birinin artık çoklu makam bozukluğuyla büyük ve içinden çıkılamaz krizlere sürükleniyor.

"İĞNEDEN İPLİĞE GELEN ZAMLAR HEPİMİZİN BELİNİ BÜKTÜ"

Bir ekonomik kriz içindeyiz ki tek adam rejimi başladığından beri bitmek bilmiyor. Bunun yanında yargı krizi, sosyal krizler, her bir tanesi bu ülkenin canını ayrı ayrı yakıyor. Bugün asgari ücretliler, emekliler, çiftçiler tarihin en borçlu dönemini yaşarken yüksek faiz, yüksek enflasyon, iğneden ipliğe gelen zamlar hepimizin belini büktü.

"AK PARTİ İLE MİLLETİN ARASINA GİREN MESAFEYİ GÖRMEK LAZIM"

AK Parti'nin bu sıkıntıları çözecek kadroları da, becerisi de, enerjisi de yok. Öyle bir ihtimal yok artık. O yüzden AK Parti ile milletin arasına giren mesafeyi görmek lazım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçek siyaseti meydanlarda, sokaklarda, vatandaşın yanında yaparken; kışın sıcak, yazın serin salonlardan polemik yapanların ürettikleri siyaseti de utanarak izliyor.

"ADAM KATAR EMİRİNDEN ALDIĞI ALTIN TABAKLARI SERGİLEYECEKMİŞ"

Millet bu haldeyken Erdoğan bambaşka bir alemde. Geçen gün bir konuşma yapmış, not önüme geldi inanamadım. İnanamadım. "Bu fakirin" diyor, "İstanbul'da bir müzesi var." Hangi fakirin? Erdoğan fakir? İstanbul'da bir yer almış, metruk haldeymiş, yaptırıyormuş... Oraya müze yapıp kendisine verilen hediyeleri sergileyecekmiş. Bu salondaki emeklinin, bu salondaki emeklinin tabağına koyacak yemeği yok, adam Katar Emirinden aldığı altın tabakları sergileyecekmiş.

"CUMHURBAŞKANININ MÜZESİ OLMAZ KARDEŞİM"

Ve diyor ki, ve diyor ki; Katar Şeyhinden aldığı altın tabağı sergileyecek, kendisine verilen hediyeleri sergileyecek. "Fakirim ben" diyor. "Bu fakirin" diyor "bir müzesi olacak artık." Sen kimsin? Sen Cumhurbaşkanısın. Cumhurbaşkanının müzesi olmaz kardeşim. Atatürk'ün müzesi mi var? İnönü'nün müzesi mi var? Hangi Cumhurbaşkanının müzesi var? Cumhurbaşkanına ne verildiyse devletin müzesinde durur, devletin müzesinde!

"SEN KASIMPAŞA'DA MÜZE AÇMAYA DEVAM ET BİZ O KASIMPAŞA'YA ASLANLAR GİBİ HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kendi kendini ihbar ediyor. Yalvardık yalvardık siyasi ahlak yasası çıkaralım diye. Bunu Sayın Davutoğlu desteklediğinde "Siyaset yapacak bir il başkanımız, bir ilçe başkanımız kalmaz" deyip tarihin en büyük itirafında bulunmuştu. Sayın Davutoğlu "hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim" dedi, siyaseten Sayın Davutoğlu'na karşı operasyonu bu sözleri başlattı. "Binali Yıldırım'a bin Ali değil..." deyip topla imzaları, "indireceğiz Davutoğlu'nu" deyip siyasi ahlak yasasına direnen, o ahlak yasası çıksa milletvekiline verilecek hediye belli, Cumhurbaşkanına verilecek hediye belli, hangi tutarın üzeri kayda tabi, hangisi devletin müzesine konur hepsi belli. Bunları yapmamış, şimdi "bu fakir müze açacakmış Kasımpaşa'da." Vallahi sen Kasımpaşa'da müze açmaya devam et, biz o Kasımpaşa'ya aslanlar gibi hizmet etmeye devam ediyoruz, Beyoğlu Belediyesi ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile.

"NE KONUŞUYORSUN SEN KASIMPAŞALI?"

Biz Kasımpaşa'da emekli evleri açıyoruz. Biz Kasımpaşa'da emekli lokalleri açıyoruz. Kasımpaşa'daki okula su sebili koyuyoruz ki zenginin çocuğu kana kana su içerken fakirin çocuğu Kasımpaşa'da okulun tuvaletindeki çeşmeyi ağzını dayamasın diye. Ne konuşuyorsun sen Kasımpaşalı?

"EMEKLİ KELİMESİNİ UNUTTU AĞZINA ALMIYOR "

Sayın Erdoğan bir kelimeyi unuttu. Bir kelimeyi. "Tarayın" dedim geriye doğru, yok. Hangi kelime? Emekli. Emekli kelimesini unuttu, ağzına almıyor emekli kelimesini. Lügatından silmiş. Onun için emekli yok, asgari ücretli yok. Ama biz bu ülkenin yoksullarını onların insafına bırakmayacağız. Tüm dertleri, sıkıntıları, çözümleri ayrı ayrı konuşacağız. Bugün bu salonda Türkiye'deki tüm emeklileri temsilen kendileri grubumuz Meclis'i terk etmeme kararı aldığında harekete geçen, bu eylemliliği destekleyen, bugün de buraya koşan gelen emekliler var. Hepinizin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak saygıyla ve hürmetle eğiliyoruz.

"SİZİN İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Emekliler grup salonunda "emekliyiz haklıyız kazanacağız" diye sesleniyorlar, seslerini yükseltiyorlar. Ben iki emeklinin bir evladı olarak, bu boğazından devlet memurunun aldığı maaş, emeklinin aldığı maaş, sonra da Sosyal Güvenlik Kurumuyla yaptığı sözleşmeyle devletin ödediği ilaç faturaları dışında boğazından bir kuruş geçmemiş, boğazından geçen her kuruş, evladının boğazından geçen her kuruş da bu devletin emeği olan, bu devleti var eden sizlerin emeği olan partinin genel başkanı olarak söylüyorum: Sizin onur mücadeleniz hepimizin onurudur! Sizin için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"PLANLAYARAK YAPTILAR"

Şimdi kısaca hatırlayalım. Söylüyoruz, kızıyorlar, kızmaya devam edecekler. Adalet ve Kalkınma Partisi emeklinin düşmanıdır.

Emeklinin düşmanıdır, zenginin dostudur. Geldiklerinde, geldiklerinde ilk laf, ilk lafları şu olmuştu: Emekliye milli gelirden pay vermeyeceğiz, zira emekli milli geliri arttıran değil azaltanlardır diye tanımlama yaptılar ve büyümeden pay vermemeyi sistematik olarak, kararlı olarak, planlayarak yaptılar.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1,5 ASGARİ ÜCRETTİ"

Onlar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Bugün beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz asgari ücret 28.000 lira. 1.5 asgari ücret 42.000 lira. Bu salondaki herkes biliyor ki, AK Parti gelmese, emekliye hiç ilişmese, hiç karışmasa, emeklinin düşmanı olmasa, emekli milli gelire katkı yapan değil azaltan unsurlardır ayıbının sahibi olmasa, bugün beğenmediğimiz asgari ücretin 1,5 katını alarak en az 42.000 lira alıyor olacaktık.

Bu ülke rahmetli Ecevit, rahmetli Mesut Yılmaz ve Sayın Devlet Bahçeli'nin beğenmedikleri, her fırsatta yerdikleri üçlü koalisyon döneminde son verdiği en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 42.000 lira bugünkü asgari ücretli olması gereken tutar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her yönüyle bunları çalışıyoruz.

"ANADOLU'DA ALTIN HESABI ŞAŞMAZ"

Ben söylüyorum, kızıyor. Diyor ki "Çıkmış Anadolu'yu geziyor, sarraf sarraf dolaşıyor, altın hesabı yapıyor." Bırak o hesabı diyor. Şunun hesabını ver diyor. Niye bırakacağım o hesabı? Her hesap şaşar Anadolu'da, altın hesabı şaşmaz. Sen istediğin kadar anlat. İstediğin kadar anlat. Git Anadolu'ya, sor teyzeme hesabı altın hesabıyla yapar.

"EMEKLİNİN KAYBI AYDA 6 ÇEYREK ALTIN"

O beğenmedikleri üçlü koalisyonun, o koalisyonun dönemindeki ekonomik krizden gelip de çözülmekte olan ekonomik krizin üstüne gelip de iktidar olup da dönüp dönüp oraya kötüledikleri o koalisyon son verdiği emekli maaşıyla, en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın satın alınabiliyordu. 8 çeyrek altın. Bugün verdikleri, teklif ettikleri emekli maaşı 2 çeyrek altın almıyor. 2 çeyrek altın almıyor. Yani emeklinin kaybı ayda 6 çeyrek altın. Şaka değil. Şaka değil. Bugün bir emekli ya, bir emekli gitse kuyumcudan bir çeyrek altın alsa, eve varırken baksa cebinde yok, aklı çıkar yol boyunca gider arar nerede düşürdüm ben bunu diye. Öyle değil mi? Ama bugün bir emekli değil, her emekli. Bir çeyrek altın değil, 6 çeyrek altın. Bir sefer değil, her ay kaybediyor. Bir şey kusura bakmasın emekliler ve bunu bilsin bütün Türkiye; bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem 6 çeyrek altını her ay için bir seçim sandığında kaybettik, ilk seçim sandığında gidip orada bulacağız!

"5 MİLYON KİŞİYE ÇIKTI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI ALANLAR"

Sefaletin, sefaletin nasıl büyüdüğüne bir örnek daha vereyim. Daha Temmuz ayında, bu sene Temmuz ayında devletin resmi rakamıyla en düşük emekli maaşı alanların sayısı 3.7 milyondu. Şimdi 4.9 milyon. Yani 6 ayda 1.2 milyon kişi daha en düşük emekli maaşı alanlar hanesine eklendi. 5 milyon kişiye çıktı en düşük emekli maaşını alanlar.

Biz böyle bir sefalet üzerine hem asgari ücret hem de emekli maaşları için çalıştık, teklifimizi yaptık. Dedik ki asgari ücret 39.000 lira olmalıdır, emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır. Asgari ücrette en düşük emekli maaşı da 39.000 lira olmalıdır. Çalıştık, kaynağı hazırladık. Teşvik paketini hazırladık. Dedik ki asgari ücrete zam verirken küçük esnafı, belli sektörleri korumalıyız. 10.000 lira, 5.000 lira, 4.000 liralık SGK prim desteklerini hazırladık, götürdük gösterdik. Dediler ki bunu yapamayız.

"6 GÜNDÜR GECE GÜNDÜZ ORADALAR"

Asgari ücret tarihte ilk kez açlık sınırının altında açıklandı. Açıklandığı gün açlık sınırı 30.000 liraydı, 28.000 lira açıklandı. Emekli maaşı da enflasyon farkıyla 18.938 lira açıklandı. İnanamadık, böyle bir şey olmaz dedik. Grup başkanvekillerimizle değerlendirdik. Dedim ne yapıyorlar? Bir şey yapmıyorlar. Ne görüşüyorlar? Trafik Kanunu görüşüyorlar. Müdahale etmeyecek misiniz? Dediler ki biz buradayız ama AK Parti birazdan kapatır gider. Konuştuk, grubumuz hep birlikte, oy birliğiyle, büyük bir azimle emekliler için mücadeleye, dikkatleri Meclis'e çekmeye ve emekliler için Meclis'te nöbet tutmaya karar verdi. 6 gündür gece gündüz oradalar.

Türkiye'nin gündemine oturttular. AK Parti hazımsızlıkla etmedik hakaret bırakmıyor milletvekillerimize. Aslında onlar bu meselenin gündeme gelmesini, konuşulmasını, haber olmasını, yani sizlere yaptıkları zulmün daha çok görülmesine, duyulmasına dayanamıyorlar, hazımsızlık yapıyorlar. Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında durmaya devam edeceğiz.

"BAHÇELİ EMEKLİLERE VERİLEN ÜCRETİ SÖYLERKEN 'SEFALET ÜCRETİ' DEDİ"

Ve burada büyük bir... Burada önemli bir gelişme ve emekliler açısından da, Türkiye demokrasisi açısından da, meclisin itibarı açısından da; maalesef bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sistem, milletle devletin arasına bir saray koydu. Bu yüzden de millet kendi meclisinden de soğudu. Buradan bir şey ummuyor. Ama bugün Sayın Bahçeli konuşmasında emeklilere verilen ücreti söylerken "sefalet ücreti" dedi.

"MECLİSTE ARTIK AZINLIK DEĞİLSİNİZ ÇOĞUNLUKSUNUZ"

Burada büyük, büyük, büyük bir fırsat var. Burası milletin meclisi. Ana muhalefet partisi 7/24 nöbette. Hep birlikte buradayız. En iyi iyileştirme için mücadele edeceğiz. Bin lira verelim diyorlar, bin lira harçlık verir gibi. 20 bin yapalım diyorlar. Sonuna kadar itiraz edeceğiz. Ancak, ancak buradaki fırsat şudur arkadaşlar: Ana muhalefet eylemde. DEM Parti bizim kadar sert eleştiriyor bunu. İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi hepsi bu sefalet maaşına itiraz ediyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi buna sefalet dedikten sonra, bir şey söylüyorum emekliler; siz bugün herkes samimiyetle lafının arkasında durursa bu mecliste artık azınlık değilsiniz, çoğunluksunuz, çoğunluksunuz!

"İYİ BİR TEKLİF GETİRİRSE GRUBUMUZ İKİ ELİNİ BİRDEN KALDIRIP OY VERİR"

Buradan, buradan Sayın Bahçeli'ye saygılarımı sunuyorum. Tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse grubumuz iki elini birden kaldırıp oy verir. Eğer getirmezlerse; bu meclis sarayın memuru değil ki. Bu meclise her parti ayrı ayrı teklif verebilir. Ortak teklif verebiliriz. Bütün milletvekilleri altına imza atabiliriz. Ve bu 20 bin liraya mademki sefalet diyoruz, mademki Sayın Bahçeli de bugün buna sefalet maaşı dedi; getirelim, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, asla altında olamaz diyelim, oylarımızı verelim, emekliyi de kurtaralım, meclisin itibarını da kurtaralım.

"HEM DİRENMEYE, MÜCADELEYE HEM DİYALOĞA DEVAM EDECEĞİZ"

İşte "insanca yaşamak istiyoruz" diyen emeklinin bu meclisteki sesini duymak ve bu mecliste tarihi bir adım atmak fırsatı vardır. Bunun için grup başkanvekillerimiz mevkidaşlarıyla görüşecekler, tüm siyasi partilerden. Hem direnmeye, mücadeleye hem diyaloğa devam edeceğiz.

"BU SEFALET MAAŞINI ORTADAN KALDIRACAK ARİTMETİK ORTADADIR"

Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek, Perşembe günü görüşülecek. Plan Bütçe Komisyonu'nda en iyi noktaya gelmesi için mücadele etmeliyiz. Plan Bütçe'de de, Meclis Genel Kurulu'nda da herkes sözünün arkasında durursa, bu sefalet maaşını ortadan kaldıracak aritmetik ortadadır.

"TÜRKİYE'DE ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

Diğer konularda ayrı düşünürüz. Yine tartışırız. Herkes kendi ittifakında kiminle birlikte olmak istiyorsa olur. Ama emeklinin meselesinde bir arada olursak Türkiye'de çok şey değişecek, çok şey değişecek!

