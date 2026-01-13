Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP'li Feti Yıldız'dan kritik açıklama: 'Ahmet Türk ve Ahmet Özer göreve iade edilmeli'

13.01.2026 15:13:00
Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesinde bizim açımızdan bir sıkıntı yok" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'süreç' komisyonunun toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Feti Yıldız, "Kayyum uygulamasıyla ilgili raporda bir öneri görülecek mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Kayyum meselesini bazı partiler ana raporlarında dile getirmişti. MHP'nin sunmuş olduğu raporda kayyumla ilgili bir husus yok. Ama bize göre kayyum uygulaması bazen şart olur. İşlenen suça göre kayyum bazen zorunluluk halindeyse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticinin bağlı bulunduğu belediye meclisi içinden seçilmesi halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun gelir. 

Kayyum uygulaması tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Sayın Genel Başkanımızın 'İki Ahmet' diye tabir ettiği Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in duruşmaları, davaların seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında kayyumun çok amacını aşmış bir uygulama olduğu görülür. Özetlemek gerekirse Ahmet Özer'le Ahmet Türk'ün göreve iadesi yönünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur."

İlgili Konular: #ahmet türk #ahmet özer

