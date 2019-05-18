İran'dan, 'telefon numarası veren' Trump'a yanıt

Sanatçılarla buluştuğu toplantıda konuşan Ruhani, "Diyalog, müzakere ve mantık taraftarıyız, fakat birisi 'sizi müzakere masasına çekeceğim' diyorsa biz onunla müzakere yapmayız. Tüm dünya güçleri arka arakaya gelse bile böylesi bir müzakereyi kabul edemeyiz. Birisi zorbalık yapmaya çalışıyorsa ona asla teslim olmayız" diye konuştu.

'TRUMP TELEFON NUMARASI İLETTİ' İDDİASI

Twitter hesabından "İran’ın yakında (bizimle) konuşmak isteyeceğinden eminim" paylaşımında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran beni arasın" sözleriyle İsviçreli yetkililere bir telefon numarası ilettiği iddia edilmişti.