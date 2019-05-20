İran, az zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 4 kat artırıyor

İran Atom Enerjisi Örgütü Sözcüsü Behruz Kemalvandi, bugünkü basın toplantısında, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin son kararına uygun olarak, nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınması için Avrupa’ya verilen ültimatom doğrultusunda, ülkenin az zenginleştirilmiş zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin 4 katına çıkarıldığı açıkladı.

Kararın Uluslararası Atom Kurumuna bildirildiğini belirten Kemalundi, İran’ın yeteri kadar sabrettiğini ve alınan kararın hukuki olduğunu söyledi. Kemalundi, “Bu karar aynı zamanda muhataplarımız için siyasetlerini değiştirmeleri ve nükleer anlaşmaya tekrar dönmeleri adına bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'a karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.