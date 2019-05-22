ABD Dışişleri Bakanlığı: Esad yönetimi kimyasal silah kullandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, rejimin yeni kimyasal silah kullandığı belirtileri dahil Esad yönetiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki operasyonlarını yakından izliyor." dedi.

Ortagus, "Maalesef ki 19 Mayıs 2019'da Suriye'nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, rejim kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esed rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.