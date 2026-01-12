İran protestoları üçüncü haftasında: Can kaybı artıyor, ABD müdahalesi gündemde

İran’da ülke geneline yayılan ve üçüncü haftasına giren hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gösteriler, son yılların en ciddi rejim sınavlarından biri olarak görülürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın olası askeri seçenekleri değerlendirdiği aktarılıyor.

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı HRANA’ya göre, son 15 günde düzenlenen gösterilerde en az 544 kişi yaşamını yitirdi; ölenler arasında sekiz çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Aynı kaynağa göre 10 bin 681’den fazla kişi gözaltına alındı ve cezaevlerine sevk edildi.

İLETİŞİM KESİNTİSİ

Siber güvenlik izleme kuruluşu NetBlocks, İran genelinde internet ve telefon hatlarının 84 saati aşkın süredir kesik olduğunu duyurdu.

Ülke çapındaki iletişim kesintisi, sahadaki gelişmelerin ve can kayıplarının tam boyutunun tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Trump, İranlıların Starlink üzerinden yeniden internete erişebilmesi için Elon Musk ile görüşebileceklerini söyledi.

İran yönetimi, protestocuların “İslami sembollere hakaret ettiği” iddiasıyla pazartesi günü ülke genelinde rejim yanlısı bir yürüyüş düzenleneceğini duyurdu. Yürüyüşün yerel saatle 14.00’te başlaması planlanıyor.

ABD'NİN OLASI MÜDAHALESİ

Trump, İran’ın cumartesi günü kendisini arayarak müzakere talebinde bulunduğunu söyledi.

“ABD tarafından sürekli darbe almaktan yoruldular. İran bizimle müzakere etmek istiyor” ifadelerini kullanan Trump, Tahran’ın protestoculara yönelik ölümcül şiddet kullanması halinde ABD’nin “devreye gireceği” uyarısında bulundu.

ABD’li yetkililer, Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiğini aktardı. Trump, “Ordu bu konuyu inceliyor, çok güçlü seçenekleri ele alıyoruz” dedi.

CNN’e göre masadaki seçenekler arasında askeri saldırılar, yeni yaptırımlar ve İran ekonomisinin enerji ile bankacılık gibi kilit sektörlerinin hedef alınması bulunuyor.

Öte yandan, İsrailli üç yetkili, ABD’nin olası müdahalesi ihtimaline karşı İsrail’in yüksek alarm durumuna geçtiğini aktardı.

“İSRAİL VE ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEFİMİZ OLUR”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Washington’u “yanlış hesap yapmaması” konusunda uyardı.

Galibaf, “İran’a yönelik bir saldırı durumunda işgal altındaki topraklar (İsrail) ile tüm ABD üsleri ve gemileri meşru hedefimiz olur” dedi.

Tahran’da protestolarda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenlerinde, yas tutan kalabalıkların hükümet karşıtı sloganlar attığı görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, “Hamaney’e ölüm” sloganlarının atıldığı duyulurken, Kahrizak Adli Tıp Merkezi önünde siyah ceset torbaları arasında yakınlarını arayan aileler dikkat çekti.