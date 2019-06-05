Paris'te hava kurşun gibi ağır

Paris Bölge Sağlık Müdürlüğü, katedral yakınında yaşayan 7 yaş altı çocuklara ve hamile kadınlara, kanlarındaki kurşun oranlarının belirlenmesi için test yapılması önerisinde bulundu. Parisli yetkililer, 15 Nisan’daki büyük yangının ardından civarda yaşayan bir çocuğun kanındaki kurşun oranlarınn normal değerlerin üstünde olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Fransız Senatosu, yangında kule ve çatı bölümleri ciddi tahribata uğrayan 850 yıllık tarihi yapının, “aslına uygun olarak” yeniden inşa edilebilmesi için sunulan teklifi kabul etmişti. Buna göre, restorasyonun 15 yıl sürmesi planlanıyor.

Zekâyı etkiliyor

Kurşunun toksik etkilerine özellikle çocuklar ve hamile kadınlar daha duyarlı, en fazla 0-6 yaş grubu çocukları etkiliyor. Kurşun zehirlenmesi kalıcı mental bozukluklara neden olabiliyor. Çocuklarda kanda düşük miktarda kurşun bulunması halinde bile gizli nörolojik hasarlar gözleniyor. Anne karnında veya çocukluk çağında kurşun maruziyeti fetal gelişme geriliği, psikolojik ve bilişsel gelişme bozuklukları ile sonlanabiliyor. Büyüme, hafıza, zekâ ve davranış tiplerinde değişiklik yaratıyor.